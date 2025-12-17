‏زەویلەرزە و بەڵاچە دەێد لە خوەرهەڵات سعودیە

‏زەویلەرزە و بەڵاچە دەێد لە خوەرهەڵات سعودیە
2025-12-17T08:27:00+00:00

‏شەفەق نیوز - ریاز

‏شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، زەیلەرزەیگ وە هاز 4 پلە وەپای پەیمانەی  ڕێختەر، ناوچەی خوەرهەڵات شانشین سعوودیە لەرزان

‏وێستگەیل تووڕ   نیشتمانی ئەرا چەودێریکردن   زەویلەرزەیل، سەر وە دەستەی روپێوی جیۆلۆجی سعوودیە، زەویلەرزەیگ لە ساعەت 01:11:23 وەپای وەخت نوخوەیان توومارکردن، کە قوڵتیسەی نزیکەی   9 کیلۆمەتر لە خوەرهەڵات ناوچەی "حەرز" دویر بویە..

‏دەەگە دووپاتکرد، هاز زەویلەرزەگە 4 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر بوی.

‏زەویلەرزەگە هاوکات بوی وەرد دەرچگن هووشیاری ناوەن نیشتیمانی کەشناسی،  کە 9 ناوچەی کارگێڕی لە شانشینەگە گردەو؛ مەزەنەکرێد واران سوکیگ تا مامناوەن و وەفر بوارێد، وەرد گورجەوبوین وا رویدان بەڵاچە و کەمەوبوین ئاست نوڕین کە لە شەواکی ئمڕووە دەسوەپی کەێ و تا ئیوارە وەردەوام  بوود.

‏مەزەنەیل دیارکرد ناوچەیل خوەرهەڵات واران و وای گورجیگ وەگەرد بەڵاچە وە خوەی دوینێد کە کاریگەری لەبان ئاست نوڕین دروسکەێد.

