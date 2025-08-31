زەویلەرزە ولایەتیگ ئەمریکی هاوردە لەرزە

شەفەق نیوز ـ ئەمریکا

دامەزراوەی جیۆلۆجیی ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، رایگەیان، زەویلەرزەیگ وە هاز 5.3 پلە لە ویلایەت نیڤادا لە ئەمریکا رویدا.

دیاریکیرد، زەویلەرزەگە لە قویڵی 3.7 میل رویدایە، بەشیگ لە ویلایەتەگە هاوردیەسە لەرزە، لەباوەت زەردەیل گیانی و ماددی زەویلەرزەگە هویچ زانیاریگ ئاشکرا نەکریاس.

لەماوەی چەن رووژ گوزەشتە لە ویلایەت نیڤادا زەویلەرزەیل زیایکردنە و جیۆلۆجیی ئەمریکا لە چەودێریکردن دۆخەگەن ئەرا هەڵسەنگاندن رخداری ئەگەریەیلی.