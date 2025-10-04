زەویلەرزەی نوویگ دەێد لە ویلایەت كوتاهيای تورکیا

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

زەویلەرزەیگ وەتونی 4.1 پلە، ئمڕوو شەممە، داد لە قەزای سیماو لە ویلایەت كوتاهيا، خوەرئاوای تركيا.

سایتەیل خەوەری تورکی، وەگورەی بەیاننامەیل سەرۆکایەتی وەڕیەوبردن کارەساتەیل تورکیا (ئافاد)، زەویلەرزەگە لە ساعەت 06:49 توومار کریار سەرچەوەگەی لە قەزای سیماو سەروە ویلایەت كوتاهيا بویە.

وتیش: زەویلەرزەگە وەقویلی 10.4 کیلومەتر بویە.

وەرجە چەن رووژیگ، زەویلەرزەیگ وە تونی 5.4 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر داد لە ویلایەت كوتاهيا خوەرئاوای تركيا، کە نیگەرانی فراوانیگ لەناو مەردم و پسپۆڕەیل دروس کرد.

هەرچەن دەسەڵات دووپات کرد کە زەرەد و قوربانیەیل گەورەیگ توومار نەکریاس، وەلێ کۆمەڵەی زانستی تورکیا هوشداری لە ئەگەر وەردەوامی گورجی زەویلەرزە لە ماوەی ئایندە لە ناوچەگە دا.

وەگورەی راپۆرتەیل ناوەند تۆژینەوەی جیولۆجی تورکیا، ئەو ناوچە کە زەویلەرزەی دوایین وەخوەی دی، کەفتیەسە بان کڕ زەنگیگ وە خوەرئاوای ئەنادۆڵەو درویژەو بویە، و ئی کڕە ناسیاس کە توانای دروسکردن تەکانەیل لەرزەی لەشوینیەک دروس دیرێد، و جاروبار زەویلەرزەیل ناوڕاسین ئامادە کەن ئەرا زەویلەرزەیل گەورەتر لە بانان.

ئی ئاگادارکردن لە وەختیگ تیەێد کە هیمان دانیشتگەیل كوتاهيا چەن ویلایەتیگ لە شانی کەفتنەسە نیگەرانی، کە فرەیان شەوانە لە دەیشت ماڵەیلیان بوینە لە رخ لەرزەیل تەکانی.