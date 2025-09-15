زەویلەرزەی نوویگ دەێد لە زەریای ئارام نزیک کناراو رووسیا
شەفەق نيوز- مۆسكۆ
لق كامتشاتكا سەروە ناوەند تۆژینەوەیل جیوفیزیک رووسیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە زەویلەرزەیگ وەتونی 5.3 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر داد لە زەریای ئارام وەرانوەر کناراوەیل خوەرھەڵات شارەگە.
دیاری کرد کە سەنتەر زەویلەرزەگە وەدویری نزیکەی 111 کیلۆمەتر لە شار بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكی، بویە وەقویلی نزیکەی 47.6 کیلۆمەتر.
وەگورەی مەزەنەیل سەرەتایی، سەختی لەرزەگە لە بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكی رەسیە 3 پلە لەبان پەیمانەی میرکالی، و ئاگادارکردن لە تسونامی نەوی.
ئی زەویلەرزە لە گورجەوبوین زەویلەرزەی زیاییگ تیەێد لە كامتشاتكا کە لە 30 تەممووز گوزەشتە دەسوەپی کرد هەناێ سەختترین زەویلەرزە لە ساڵ 1952ەو داد لەلی وە 8.8 پلە.
لەو رووژەو پسپۆڕەیل دەیان تەکان زەویلەرزە رووژانە توومار کەن، فرەگەی مەردم لەلای ئاگادار بوون.
زانایەیل زەویلەرزەگە دووپات کەت کە هاز تەکان زەویلەرزەیل کەمکەم داوەزێد، وەلێ هیمان لە ئاست گورجی فڕە بەرزیگە.