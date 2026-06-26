زەویلەرزەی ڤەنزوێلا.. کوشیان 235 کەس و زەخمداربۊن زیاتر لە 4300

شەفەق نیوز - کاراکاس

کارلۆس ئەلڤارادۆ، وەزیر تەندروسی ڤەنزوێلا ئمڕوو جومعە، بەرزەوبۊن ئامار کوشیاگەیل ئەو زەویلەرزە کە دا لە وڵاتەگە راگەیان ئەرا 235 کەس و زەخمداربۊن 4300.

ئەلڤارادۆ وت، کە خەسەخانەیل پیشوازی لە 235 کەس کردنە کە گیان لەدەسدانە وەرجە رەسین ئەرا ناویان یا لە وەخت رەسینیان، و دیاری کرد کە زیاتر لە 4300 زەخمدار چەودیاری پزیشکی وەرگردنە، لەناویانیش زەخمەیل ناوەنجی و رخبار هەس کە هەوەجەی وە ئەنجامداین نەشتەرگەری بۊە.

دیاری کرد کە ویلایەت لا گوایرا وە زیاترین زەرەدمەن ئەژمار کریەێد.

لە کاراکاس پایتەخت، دوکانەیل مادە خوەراکییەیل و وێستگەیل سزەمەنی رزەیل دریژیگ وەخوەیان دین، لە ناو رخ دانیشتگەیل لە کەمەوبۊن کاڵاگەیل و بەرزەوبۊن نرخەیلیان لە دەرئەنجام شوینەوارەیل کارەساتەگە، و بسینەیل ناچار بۊن چەوەڕی بکەن ئەرا زیاتر لە 40 خولەک لە وەرانەور سندووقەیل پۊلداین، لە وەختیگ کە بۊیە مدوو قەرەباڵغییگ گەورا لە دەورگرد دوکانەیل و وێستگەیل سزمەنی، وەپای هۆکارەیل راگەیانن.

هەرلیوا دەسەڵاتەیل ڤەنزوێلی ئامادەباشی لەناکاو راگەیانن، و ویلایەت لا گوایرای کەناراوی جویر ناوچەیگ کارەساتبار دانە قەڵەم، لە دۊای ئەو ویرانکارییە کە رەسیە دەیان باڵەخانە.

هەرلیوا سەرکردایەتی باشووری هیزە چەکدارەیل ئەمریکی راگەیان لە کلکردن کەشتییە سەربازییەیل و فڕۆکەیل گواستنەوە و هەلیکۆپتەرەیل و سەکوویەیل هەواڵگری ئەرا ڤەنزوێلا ئەرا پاڵپشتیکردن پرۆسەیل فریاگوزاری.

سەرکردایەتییەگە دیاری کرد کە ئەو هیزە کلکریاگەیلە بردن تیمەیل رزگارکردن گرنە دەس و پیشکەشکردن پاڵپشتی ئەرا فەرمانبەرەیل حکومەت ئەمریکی و هاوبەشەیلی، و بەشداریکردن لە هەڵسەنگانن زەرەدەیل، و گەردین لە شۊن بیسەروشوینەیل، و پیشکەشکردن دەسمیەتییە مرۆییەیل ئەرا زەرەدمەنەیل.

زەویلەرزەگە لە ئیوارەی 24 حوزەیران رویداۊد، کە لەناوی دوو زەۊلەرزە وە هاز 7.2 و 7.5 پلە توومار کریان وە جیاوازییگ وەختی کە رەسیە نزیکەی 40 چرکە.