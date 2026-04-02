زەویلەرزەی سەختیگ دەێد لە ئیندۆنیزیا

شەفەق نیوز - جاکارتا

زەویلەرزەی سەختیگ وەتونی 7.4 پلە، ئمڕوو پەنجشەممە، دا لە خوەرهەڵات ئیندۆنیزیا، و بویە مدوو کوشیان یەک کەس، لە وەختیگ هوشدارییەیل تسۆنامی دەرکریان کە رەسیە هەزار کیلۆمەتر لە کەناراوەیل.

دەسەی جیۆلۆجی ئەمریکی وت: زەویلەرزەگە کە لە سەرەتا وە هاز 7.8 پلە توومار کریا، لە دەریای مۆلۆکا لە سەعات 06:48 وە وەخت ناوخۆیی (22:48 وە وەخت گرینیچ) رویدا.

و ناوەند هووشداریداین لە تسۆنامی لە زەریای ئارام کە بارەگای ها لە هاوای هووشدارییگ لە رویداین شەپۆلەیل تسۆنامی رخدار دەرکرد "لە بازنەی هەزار کیلۆمەتر لە زەۊلەرزەگە" وە درویژایی کەنارەیل ئیندۆنیزیا و فلیپین و مالیزیا.

و لە ماوەی نیم سەعات لە زەویلەرزەگە، شەپوولەیلیگ توومار کریان کە بەرزییان رەسێدە 75 سانتیمەتر لە باکوور میناهاسا و 20 سانتیمەتر لە بیتۆنگ، کە هەردوگیان لە باکوور دوورگەی سولاۆیسیین، وەپەی ئاژانس جیۆلۆجی ئیندۆنیزی.

هەرلیوا شەپوولەیل وە بەرزی 30 سانتیمەتر لە پارێزگای مالۆکۆی باکوور چەودیاری کریان، و ناوەند هووشداریداین لە تسۆنامی هۆشدارییەگەی دویای کەمیگ لە دوو سەعات لە زەویلەرزەگە هیز دا، و دیاری کرد کە رخداری تسۆنامی لاچگە.

تیوکۆ فەیسەڵ فەتحانی سەرۆک وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە پایتەخت جاکارتا، خەوەر دا کە 11 لەرزەی وەشوونهاتگ توومار کریانە، کە سەختتریان وە تونی 5.5 پلە بوی.

رووژنامەنووسیگ لە ئاژانس "فرانس پرێس" لە مانادۆ لە پارێزگای سولاۆیسی باکوور، وت: زەویلەرزەگە ئەو و کەسەیل ترەک لە شارەگە خەوەردار کرد کە زویوەزوی لە ماڵەیلیان دەرچگن.

وتیش: "زویوەزوی خەوەردار بویم و لە ماڵەگەم دەرچگم، دانیشتگەیلیش وەرەو دەیشت واین. نویسنگەیگ لەورا بوی، و خوەنەوارەیل وەرەو دەیشت واین، و دیاری کرد کە زەویلەرزەگە ئەرا ماوەیگ فرەتر درویژە کیشا، بەڵام شایەت زەرەردەیل گەورە نەوی.

ناوەند ئاگاداریکردم لە تسۆنامی وت: شەپوولەیل تسۆنامی کە رەسنە مەتریگ لەبان ئاست بەرزی دەریا شایەت بڕەسنە بڕیگ لە کەنارەیل ئیندۆنیزیا، و هاتێ شەپوولەیل بۊچگتر بڕەسنە گوام و ژاپۆن و مالیزیا و پالاۆ و فلیپین و تایوان.

لە لای خوەییش، ئاژانس کەشناسی ژاپۆنی باس لەوە کرد کە مەزەنەی ئاڵشتکارییەیل سووک لە ئاست روی دەریا وە درویژایی کەنار زەریای ئارام لە باکوور هۆکایدۆ ئەرا باشوور ئۆکیناوا کەێد، بەڵام هۊچ هووشدارییگ دەرنەکرد.