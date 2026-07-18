‏زەویلەرزەیگ دەێد لە باشوور خوەرهەڵات تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏دەسەی ئیدارەی کارەساتەیل و فریاکەفتن تورکیا راگەیان زەویلەرزەیگ وە 5 پلە، ئمڕوو شەممە دا لە پارێزگای ملاتیە لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە.

‏ئیدارەگە خەوەردا، زەویلەرزەگە لە ساعەت 6:20 شەوەکی وەپای وەخت ناوخوەی (6:20 بەغدا) رویدایە قوڵتیسەی لە ناوچەی باتالغازی لە قویڵایی 15.59 کیلومەتر بویە.

‏وەپای دەزگا راگەیاننەیل تورکیا دانشتگەیل پارێزگایەسل دەوروگەرد (ئەڵازغ، و ئادیامان، و توندجەلی، و ڕحا) هەس وە زەویلەرزەگە کردن.

‏و دەسەی کارەسات و فریاگوزاری تورکیا (ئافاد) دڵنیایی دا هویچ راپۆرتیگ دەسەوجی لە زەرەر گیانی و مادیەیل نەڕەسیە.

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