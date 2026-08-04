‏زەوییلەرزیگ دا لە پارێزگای هورمزگان لە باشوور ئیران

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏سەنتەر چاودێریکردن زەوییلەرزی سەر وە دامەزراوەی جیۆفیزیای زانکۆی تەهران راگەیان زەوییلەرزیگ وە هاز 4.1 پلە لەبان پەیمانەی ڕیختەر، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دا لە دەوروگەرد ناوچەی "فارغان" لە پارێزگای هورمزگان لە باشوور ئیرانی.

‏سەنتەرەگە ئاشکرا کرد، قویلی زەوییلەرەگە ڕەسێدە 10 کیلۆمەتر لەژیر ڕووی زەوی، لەبان کڕ پیەنی 28.13 پلە و کڕ دریژی 56.11 پلە.

‏وەپای زانیارییە دیاریکریاگەیل، ناوەند زەویلەرزەگە لە دووری 18 کیلۆمەتر بویە لە ناوچەی "فارغان"، و 29 کیلۆمەتر لە شار "حاجی ئاباد" لە پارێزگای هورمزگان، و 45 کیلۆمەتر لە شار "ئەرزوئیە" لە پارێزگای کرمان.

‏تا ئیرنگە هویچ ڕاپۆرتیگ لەبان رویدان زەرەرەیل مادی یا گیانی وە مدوو ئێ لەرزە بڵاونەویە.

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