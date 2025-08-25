زەویلەرزەی تونیگ وە هاز 6.3 پلە دەێد لە کناراوەیل رووسیا
شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن
ناوەن ئەڵمانی ئەرا لێکوڵینەوە و زانست زەویناسی، ئمڕوو دووشەممە، زەویلەرزەیگ وە هاز 6.3 پلە توومارکرد لە کناراوەیل دورگەی کوریل رووسی.
وەپای ناوەندە ئەڵمانیەگە، زەویلەرزەگە لە قویلی 10 کیلومەتر بویە.
زەویلەرزەگە لەدویای رووژیگ تێد لە زەویلەرزەی ترەک وە هاز 5.6 پلە کە دا لە کناراوەیل خوەرهەڵات هەرێم مامتشاتكا رووسی".
سەنتەر توێژینەوەی فیدراڵی ئەرا خزمەتگوزاری جیۆفیزیکی ئەکادیمیای زانستی رووسیا پشتڕاست کرد "زەویلەرزەگە لە ساعەت 00:29 شەوەکی وە وەخت مۆسکۆ رویدایە، و رویداوەگە لەبان کڕ 51.9491 پانی باکوور و 160.8598 درویژی خوەرهەڵات دیاریکریاس،لە قویڵایی نزیکەی 49.6 کیلۆمەتر لە زەریای هێمن".
وەپای زانیاری فەرمیەیل ناوەن زەویلەرزەگە کەفێدە دویری 197 کیلومەتر لە شار بترابافلوفسك - كامتشاتسكی، هاوڵاتیەیل هەس وە لەرزەگەی کردنە.