زەویلەرزەی تونیگ دەێد لە بەنگلادیش و مەردم فرەیگ ئاوارە کەێد

شەفەق نیوز- دەکا

وڵات بەنگلادیش، ئمڕوو جمعە، زەویلەرزەیگ لە دەکای پایتەخت و. نڵوسلیلیگ لە هندستان هاوسای توومار کرد، وەگەرد نەوین راپۆرتەیلیگ لەبان زەردەیل ئەو زەویلەرزە.

ناوەند زانستەیل زەوی ئەڵمانیا وت: زەویلەرزەیگ وەتونی 5.7 پلە، ئمڕوو جمعە، داد لە بەنگلادیش، دیاری کرد کە زەویلەرزەگە وەقویلی دە کیلومەتر توومار کریاس، کە کاریگەریی فرە وەرچەو بوی لەو ناوچەیلە.

وەگورەی دەسەڵاتەیل ناوخوەیی، خەڵک ویلایەتەیل هندستان خوەرھەڵات نزیک لە سنوور وەگەرد بەنگلادیش لە لەرزەگە ئاگادار بوین، وەبی رەسین خەوەر لە زەرەدەیل دارایی و گیانی.

دەسەی وەشکین جیولۆجی ئەمریکی وت: سەنتەر زەویلەرزەگە لە شار نارسينجدي بویە وەدویری نزیکەی 40 کیلۆمەتر لە دەکای پایتەخت، کە هیشت لەرزەگە وە ئاشکرا بڕەسێد ئەرا شارەگە.

وەچەودیەیل وتن: مەردم دەکا لە رخەو لەماڵ دەرچگن، و بەشیگ لە بینایەیل لەرزان.