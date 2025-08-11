زەویلەرزەگەی تورکیا 30 کەس کەێدە قوربانی و حکومەت داوای ئاگاداربوین کەێد
شەفەق نیوزــ ئەنقەرە
وزارەت ناوخوەی تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، ئامار قوربانیەیل زەویلەرزەگەی ولایەت بالیکسیر لە خوەرهەڵات وڵاتەگە ئاشکراکرد، کە دویەشەو یەکشەممە، رویدا بویەسە مدوو کوشیان و زەخمداری 29 کەس.
وەزیر ناوخوەی عەلی یرلی کایا، وەپای ئاژانس خەوەری "ئانادۆلۆ" تورکی وت؛ کوشیاگ تەنیا یەک پیای وە تەمەنیگە، مەوقەی قورتارکردنی گیان لەدەسداس، و زەخمدارەیل لە بارودۆخیگ سەخت نین".
وەپای وەزیر تورکیا، تونی زەویلەرزەگە 6.1 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر بویە لە قویلی 11 کیلومەتر لەژیر زەوی، وەپای داتایەیل ئیدارەی کارەساتەیل و فریاکەفتن تورکیا "ئافاد".
وەپای "ئافاد" وڵاتەگە رویوەڕوی لەرزەیل پاشکۆ بویە کە هازیان لەناوەین 4 تا 4.6 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر بویە، بویەسە مدوو نیگەرانی لەناو هاوڵاتیەیل، وتیش دەسڵاتدارەیل ناوخوەیی ریوشوینەیل دەسوەجی گردنە ئەرا مەزەنەی زەرد و دەسمیەتیدان زەرد دیەیل.
تیم فریاکەفتن و قورتارکردن وەردەوامن لە ئۆپراسیۆن مینەکردن لە ناوچەیل زەرەد دی، دەسڵاتدارەیل تورکیا داوا لە هاوڵاتیەیل کەێد پابەند بوون وە هووشداری و دویرەوکەفتن لە بینا زەرەد دیەیل.