زەنجرەی ئاگر دارستانەیل وەردەوامە.. ئاگر شوینەیل فراوانیگ لە لازقیە و حەما سزنێد

شەفەق نيوز- دیمەشق

تیمەیل وەرگری شارستانی سوریا، وە پاڵپشتی خەڵکەگە و کۆپترەیل وەزارەت وەرگری، یە چەن رووژیگە وەردەوامن لە تەقەلایل کپەوکردن ئاگر دارستانەیل لە دەیشتایی لازقیە حەما، لەناو رەوشەیل سەخت و فرە رخباریگ.

وەرگری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: زیاتر لە 50 تیم وە ماشین و تانکەرەیل ئاو و ئامێر سەنگین بەشداری کەن لە کپەوکردن ئاگرەگە، لە وەختیگ پاڵپشتیکردن لە پارێزگایل حومس و حەلەب و ئیدلیب و دیمەشق و درعا هاتنە ئەرا وازکردن ریەیل و کڕەیل ئاگرەگە ئەرا نواگیریکردن ئاگرەیل.

وتیش: ماڵەیل لە ئاوایەیل عناب و ئەبو كليفون لە دەیشتایی حەما دویای رەسین ئاگرەگە زەردبار بوینە، و کار کەن ئەرا ریگریکردن لە رەسین ئاگر وەرەو ماڵەیل نوویگ.

وەقسەی وەچەودیەیل، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کردن کە ئاگرەگە وەشیوەی گەورەیگ هاناو کویەیل ناوەین لازقیە و حەما، کە دویەکەڵ بەرزیگ دەیان ئاوای پووشیە.

وەقسەی خانمە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز؛ تیمەیل وەرگری شارستانی سەختیەیل گەورەیگ دوینن لەوەی تونی واگە کە هیلێد ئاگرەگە زیاتر بڵاو بوود، و پلەی گەرمی و سەختی ریوبانەیل کە ریگری لە رەسین ئامێرەیل کەێد.

وەگەرد مین و جیماگەیل جەنگ کە هەڕەشە لەبان بیوەیی تیمەیل دیرن.

وتیش: ئاگر لە دەیشتایی لازقیە دارستانەیل بروما لە کویەی کورد سزان، کە تیمەیل تەقەلای نواگیریکردن فراوانبوین ئاگرەگە دەن، بیجگە وەردەوامی ئاگر لە ناوچەیل نبعین و شەجەرە و دارستانەیل دێر ماما نزیک حفەر کە لەوەر وای تونیگ و گەرمی بەرزیگ کپەوکردنی سەختە.

لە دەیشتایی حەمای خوەرئاوا، ئاگر لە ناوچەی عێن کروم وطاحونەت ئەحەلاوە و ئەبو كليفون وەردامە، کە لە چەن خاڵیگ وسیاس، وەلێ لەناو کویەیلە وەردەوامە، و لە ئاوای عنابیش وەردەوامە، و وەرەو گژوگیای شەتحە و ئاوایەیل فقرو و تمازە و دارستانەیل بان ری بێت یاشوت چوود، کە کار ئەرا جیاوەکردنیان لە ئاگرەگەو کەن.

ئی ئاگرەیل تووە دویای چەن رووژیگ لە توومارکردن نزیکەی 30 ئاگر لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە دەیشتایی حەما و لازقیە تیەێد.