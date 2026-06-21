زێلێنسکی: رووسیا پەسا خوەی ئامادە کەێد ئەرا پەلامارداین فراوانیگ ئۆکراینا
شەفەق نیوز - کیێڤ
ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆک ئۆکراینا هوشداری دا، سوپای رووسیا پەسا خوەی ئامادە کەێد ئەرا پەلاماریگ "نزیک و فراوان" لەبان وڵاتەگە، و داوا لە هاووڵاتییەیل کرد ئاگادار و هوشیار بوون.
زێلێنسکی لە ووتاریگ ڤیدیۆیی وت: "لە ساعەتەیل ئایندە، فرە گرنگە ئاگادان لە زەنگی پەلامارەیل ئاسمانی بوود. رووسەیل خەریکە خوەیان ئامادە کەن ئەرا پەلاماریگ گەورا، تکایە ئاگادار لە گیان خوەدان بوود".
هوشدارییەیل زێلێنسکی لە وەختیگە پەلامارەیل کۆتایی رووسیا لە ناوچەیل جیاجیای ئۆکراینا بویە مدوو کوشیان شەش کەس، و لەو ناوەنەیش توندی پەلامارەیل بان پایتەخت (کیێڤ) و شارەیل سەرەکی تر لە هەفتەیل کۆتایی بویە مدوو ئاڵۆزی.
هەمیش پەلامارەیل رووژ دووشەممەی گوزەشتە بویە مدوو کوشیان 10 کەس و زەرەدەیل گەورایگیش رەسیە "پێچێرسک لاڤرا"ی شوێنەواری، کە مێژووەگەی چوودەوە ئەرا هەزار ساڵ و هێمایگیشە ئەرا میرات رۆحی و فەرهەنگی ئۆکراینا.