‏زێلێنسکی: رووسیا پەسا خوەی ئامادە کەێد ئەرا پەلامارداین فراوانیگ ئۆکراینا

شەفەق نیوز - کیێڤ

‏ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆک ئۆکراینا هوشداری دا، سوپای رووسیا پەسا خوەی ئامادە کەێد ئەرا پەلاماریگ "نزیک و فراوان" لەبان وڵاتەگە، و داوا لە هاووڵاتییەیل کرد ئاگادار و هوشیار بوون.

‏زێلێنسکی لە ووتاریگ ڤیدیۆیی وت: "لە ساعەتەیل ئایندە، فرە گرنگە ئاگادان لە زەنگی پەلامارەیل ئاسمانی بوود. رووسەیل خەریکە خوەیان ئامادە کەن ئەرا پەلاماریگ گەورا، تکایە ئاگادار لە گیان خوەدان بوود".

‏ هوشدارییەیل زێلێنسکی لە وەختیگە پەلامارەیل کۆتایی رووسیا لە ناوچەیل جیاجیای ئۆکراینا بویە مدوو کوشیان شەش کەس، و لەو ناوەنەیش توندی پەلامارەیل بان پایتەخت (کیێڤ) و شارەیل سەرەکی تر لە هەفتەیل کۆتایی بویە مدوو ئاڵۆزی.

‏هەمیش پەلامارەیل رووژ دووشەممەی گوزەشتە بویە مدوو کوشیان 10 کەس و زەرەدەیل گەورایگیش رەسیە "پێچێرسک لاڤرا"ی شوێنەواری، کە مێژووەگەی چوودەوە ئەرا هەزار ساڵ و هێمایگیشە ئەرا میرات رۆحی و فەرهەنگی ئۆکراینا.

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