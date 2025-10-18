‏زەیلەرزەیگ وە هاز 5.6 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر پاکستان لەرزان

‏شەفەق نیوز ـ پاکستان

‏ناوەن نیشتیمانی توومارکردن زەویلەرزە پاکستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان، زەویلەرزەی وە هاز 5.6 وە بان پەیمانەی رێختر دا لە باکور پاکستان، و دانشتگەیل هەس وە لەرزەگەی کردن.

‏ ناوەندەگە دیاریکرد، "زەویلەرزەگە لە قویلی 120 کیلومەتر لە زنجیرە کویەی "هندوکوش" لە ئەفغانستان بوی، و کاریگەریەگەی درویژەو بویە ئەرا هەرێم خەیبەر "بەختونخو" باکوور خوەراوای هاوسنوور ئەفغانستان، وەرد ئیسلام ئابادی پایتەخت لە هەرێم بنجاب.

‏تا ئیسە هویچ راپۆرتیگ توومارنەکریاس لەبان زەردەیل گیانی یا مادی لەرزەگە.

