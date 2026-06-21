‏پزیشکیان: هەڵوێستەیل ترەمپ ئاڵشت بویە و تازە وە مافەیل گەل ئیران دان نایە

‏پزیشکیان: هەڵوێستەیل ترەمپ ئاڵشت بویە و تازە وە مافەیل گەل ئیران دان نایە
2026-06-21T09:57:54+00:00

‏شەفەق نیوز - تاران

‏سەرۆک کۆمار ئیران، مەسعوود پزیشکیان، ئمڕوو یەکشەممە دووپات کرد  هەڵوێستەیل سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ وەرانوار وە گەل ئیران وەتەواوی ئاڵشت بویە.

‏پزیشکیان لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: گشت بڕگەیل یاداشتنامەی لەیەکفامستنەگە لە بەرژەوەنی وڵاتەگەس، و دیاری کرد  "دەسکەفتەیل ئەو وتووێژەیلە زوی ئاشکرا بوود".

‏هەمیش وت: "واشنتۆن داوای ئەوە کەێد کە چەک ناوکی نەخوازیم و رێبەر کۆچکردگیش هەمیشە دووپاتکرد لەبان ئەوە  کە ئیمە لە دویای ئەوە نیییمن".

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