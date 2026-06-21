پزیشکیان: هەڵوێستەیل ترەمپ ئاڵشت بویە و تازە وە مافەیل گەل ئیران دان نایە
شەفەق نیوز - تاران
سەرۆک کۆمار ئیران، مەسعوود پزیشکیان، ئمڕوو یەکشەممە دووپات کرد هەڵوێستەیل سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ وەرانوار وە گەل ئیران وەتەواوی ئاڵشت بویە.
پزیشکیان لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: گشت بڕگەیل یاداشتنامەی لەیەکفامستنەگە لە بەرژەوەنی وڵاتەگەس، و دیاری کرد "دەسکەفتەیل ئەو وتووێژەیلە زوی ئاشکرا بوود".
هەمیش وت: "واشنتۆن داوای ئەوە کەێد کە چەک ناوکی نەخوازیم و رێبەر کۆچکردگیش هەمیشە دووپاتکرد لەبان ئەوە کە ئیمە لە دویای ئەوە نیییمن".