پزیشكيان: قەت نیاز پەلاماردان دەوڵەتەیل ناوچەگە یا جەنگ وەگەردیان نەیریمن

شەفەق نيوز- تەهران

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردار محمد شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرەیل پاکستان کرد کە وڵاتەگەی قەت نیاز پەلاماردان دەوڵەتەیل ناوچەگە یا جەنگکردن وەگەردیان نەیرێد.

بەیاننامەیگ فەرمی ئیرانی لە زوان پزیشکیان وت: لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد شەریف وتیە: ئیمە تەنیا پەلامار ئەو سەربازگەیلە دەیمن کە وە سەرچەوی پەلامار دوژمنایەتی لەبان وڵاتمان دریەنە قەڵەم، لە چوارچیوەی ماف شەرعی هوەمان وە وەرگریکردن لە خوەمان.

پزیشكيان وتیش: ئەگەر کۆمەڵگای ناودەوڵەتی هویر نەخێدەی بان ئەوانەگ وەرپرسایەتی جەنگەیل هەڵگرن، وەنە سیستەم و ئاسایش ناودەوڵەتی کەفنە رخباری.

ئی پەیوەندیە لە وەختیگ تیەێد کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات گوزەشتەو تا ئیسە ئۆپراسیۆنیگ سەربازی فراوان وەبان ئیران جیوەجی کەن، کە بویە مدوو کوشیان عەلی خامەنەئی ریبەر باڵای وەرین، وەگەرد وەردەوامی وەشانن مووشەک و درۆنەیل لە هەردوگ لایەن.