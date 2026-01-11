پزیشكيان داوا لە ئیرانیەیل کەێد دویرەو بکەفن لە ئاژاوەگیرەیل و تیرۆرستەیل

شەفەق نيوز - تەهران

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە گەل کرد دویرەو بکەفن لە ئاژاوەگیرەیل و تیرۆرستەیل لەناو وڵاتە، و باس ئامادەیی حکومەت ئیران کرد ئەرا گووشگردن لە گەل و جیوەجیکردن داوایان.

پزیشکیان لە دیداریگ وەگەرد تەلەڤزیۆن ئیران وت: تیرۆرستەیل پەیوەندی وە هیزەیل بیگانە دیرن، بیگوناهەیل کوشن و مزگەفتەیل سزنن و پەلامار داشتەیل گشتی دەن.

وتیش: ئەمریکا و ئیسرائیل فەرمان وە ئاژاوەگەرەیل دەن تا ئارامی وڵاتەگە بشیوێد، و دوژمنەیل ئیران خوازن ژاوەژاو لە وڵاتەگە دروس بکەن، دویای جەنگ دوانزە رووژەگە وەرد ئیسرائیل.

لە 8 كانون دویەمەو، ریتم ناڕەزایەتیەیل لەناو ئیران زیایەو بوود، دویای بانگواز پەهلەوی، و لە پارچە ڤیدیۆیەیل لەبان سۆشیال میدیا دەرکەفت کە خوەینشاندان فراوانیگ کریەێد، کە لەو رووژە ئەنتەرنێت لە ئیران بڕیا.