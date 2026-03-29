"زەرەد مادی و مرۆیی توومار کریا".. درۆن و مووشەکی قەتەر و کوەیت کەنە ئامانج

شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس

‏وەزارەت وەرگری قەتەر، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان وڵاتەگە کەفتەسە وەر پەلامار چەن درۆنیگ.

‏ وەزارەتەگە دووپات کرد، هێزە چەکدارەیل توەنستنە گشت درۆنەیل بشکنن، بی ئەوە هیچ زەخمداریگ توومار بکرێد.

‏لە وەرانوەر ئەوەیش، سوپای کوەیت راگەیان لە ماوەی 24 ساعەت گوزەیشتە، 14 مووشەک باڵستیک و 12 درۆن دوژمنکارانە دەسنیشان کردنە کە ئاسمان کوەیت رەدکردنە.

‏سوپای کوەیت دیاری کرد: "لە ئەنجام پەلامار درۆن ئەرا بان یەکیگ لە سەربازگەیل، 10 ئەندام هێزە چەکدارەیل زەخمداربوین، بیجگە پەلامارەگە زەرەد مادییش وە شوون خوەی وەجی هیشت".

‏لە هەمان وەخت، سوپای کوەیت ئاشکرای کرد ئەمارەیل کۆمپانیایگ کەرت تایبەت لۆجیستی کەفتنەسە وەر پەلامار و زەرەد مادی وەپیان رەسییە، بی ئەوە وردەکاری زیاتر بڵاو بکەێد.