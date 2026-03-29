"زەرەد مادی و مرۆیی توومار کریا".. درۆن و مووشەکی قەتەر و کوەیت کەنە ئامانج
شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس
وەزارەت وەرگری قەتەر، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان وڵاتەگە کەفتەسە وەر پەلامار چەن درۆنیگ.
وەزارەتەگە دووپات کرد، هێزە چەکدارەیل توەنستنە گشت درۆنەیل بشکنن، بی ئەوە هیچ زەخمداریگ توومار بکرێد.
لە وەرانوەر ئەوەیش، سوپای کوەیت راگەیان لە ماوەی 24 ساعەت گوزەیشتە، 14 مووشەک باڵستیک و 12 درۆن دوژمنکارانە دەسنیشان کردنە کە ئاسمان کوەیت رەدکردنە.
سوپای کوەیت دیاری کرد: "لە ئەنجام پەلامار درۆن ئەرا بان یەکیگ لە سەربازگەیل، 10 ئەندام هێزە چەکدارەیل زەخمداربوین، بیجگە پەلامارەگە زەرەد مادییش وە شوون خوەی وەجی هیشت".
لە هەمان وەخت، سوپای کوەیت ئاشکرای کرد ئەمارەیل کۆمپانیایگ کەرت تایبەت لۆجیستی کەفتنەسە وەر پەلامار و زەرەد مادی وەپیان رەسییە، بی ئەوە وردەکاری زیاتر بڵاو بکەێد.