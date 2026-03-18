زەرەدەیل گەورەیگ دویای پەلامار ئیران وەبان شار "راس لفان" پیشەسازی لە قەتەر
شەفەق نيوز- دۆحە
کۆمپانیاێ "قەتەر وزە" (قطر للطاقة)، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە شار پیشەسازی "راس لفان" کەفتیەسە وەر پەلامار مووشەکی، و ئاماژە دا کە دەسوەجێ تیمەیل فریاکەفتن کل کردنە ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە.
کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ وت: ئی پەلامارەیلە زەرەد فرەیگ داگە، و دووپات کرد کە هیچ کەسیگ لە ئەنجام ئی پەلامارە نەمردیە.
"قەتەر تاقە" ئاشکرا کرد کە وەردەوام بوود لە داین زانیارییەیل لەباوەت ئی رووداوە ئەرا خەڵکەگە.
سوپای پاسداران ئیران هووشداری دا وە هاووڵاتییەیل و ئەو کەسەیلە کە نیشتەجێ دەورگرد کۆمەڵگای "مسيعيد" پترۆکیمیاوی و کۆمپانیاێ "مسيعيد" (سەر وە شێڤرۆن) و پاڵاوگەێ "راس لفان" (قۆناغ 1 و 2) لە قەتەر و چەن شوون تریگ لە ئیمارات و سعوودیە، کە لە ساعەتەیل ئایندە کەفنە وەر پەلامار سەربازی، ئەرا وەڵامدانەوەێ لێدان ژێرخان ئابووری و وزە لە ئیران.
بارەگای سەربازی "خاتم الأنبياء" لە ئیران وت: "وەرجە یە هووشداری داویمن کە ئەگەر دەسدرویژی بکریەێدە بان ژیرخان ئابووری و وزە لە ئیران، ئیمەیش وە تونی پەلامار سەرچەوەی دەسدرویژییەگە دەیمن"، و وتیش: "پەلاماردان ژیرخان سزەمەنی و وزە و گاز لەو وڵاتە کە دەسدرویژی لەلیەو کریەێد، ماف شەرعی ئیمەس و لە یەکەم دەرفەت وە تونی وەڵام دەیمن".
کێڵگەی "پارس باشوور" ئیرانی و دامەزراوەیل نەفتی لە "عەسەلوویە" کەفتنە وەر پەلامار ئەمریکی-ئیسرائیلی، کە شوونیگ ئەرا چارەسەرکردن گاز کردە ئامانج، لە چوارچیوەێ ئەوە کە تەلئەبیب وە "تەوەرەکردن پەیماندریای" ناوی برد.
وەپەی میدیایل عیبری، ئی پەلامارە یەکەم گورزە وەبان ژیرخان ئابووری لە ئیران، و وە هەماهەنگی و رەزامەنی ئەمریکا ئەنجام دریاگە، لە وەختیگ کە زانیاری فەرمی دەربارەێ قەوارەێ زەرەدەیلە نییە.
لە خود وەخت، پارێزگار عەسەلوویە لە ئیران دووپات کرد کە چەن بەشیگ لە کێڵگەێ گازی "پارس باشوور" وە مووشەک "سهیۆنی-ئەمریکی" پەلامار دریانە، وتیش: رەوشەگە ژیر کۆنترۆڵە و تیمەیل ئاگرکپەوکردن خەریک کپەوکردن ئاگرەگەن لە کێڵگەگە و هیچ راپۆرتیگ دەربارەێ کوشیاگ یا زەخمداری نییە.
کێڵگەێ "پارس باشوور" گەورەترین کێڵگەێ گاز سروشتییە لە ئیران و لە پارێزگاێ بووشەهرە، و بەش ئیرانییە لە گەورەترین کێڵگەێ گاز دەریایی لە جەهان، کە تەهران و قەتەر لە ناو ئاوەیل کەنداو هاوبەش یەکترن لەلی.