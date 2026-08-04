زەرەدبوین کەشتییگ لە نزیک هورمز و بیسەروشوینی دەرياوانیيگ

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏سەرچەوەیل ئاسایش دەریایی، ئمڕوو سێشەممە، کەلەمەداری کەشتیگ باربەر هنای وەرەو نزیک تەنگەی هورمز چگە راگەیان، لە ڕوویداویگ نوو کە هەڕەشە لە دەرياوانی لە ری دەریاییە گرنگەگە کەێد.

‏سەرچەوەیل، وەپای ئاژانس "ڕۆیتەرز"، وتن کە دەسەی کەشتیگە دویای ئەوەگ کەفتەسە وەر پەلامارەگە وەجیهیشتنە، لە وەختیگ دەرياوانيگ بیسەروشوین بوی، وەبی ئەوەگ زانیاری ترەک لەبان چارەنویس یا بڕ زەرەرەیل کە لە کەشتیگە کەفتیە دیاربوود.

‏هویچ لایەنیگ وەرپرسیارێتی خوەی لەی رویداوە تا ئیرنگە رانەگەیاندیە، دەسەڵاتەیل پێوەندیدار يا کۆمپانیایەیل کارپێکەر کەشتیگە هویچ بەیاننامەیگ فەرمی لەبان وردەکاری کارەگە دەرنەکردنە.

‏ڕاوێژکار سەربازی رابەر باڵای ئیران لیوا محسن ڕەزایی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیاندبوی ئیران ری نیەداد وە وازکردن "دوویەم ری" لە تەنگەی هورمز، و وشیاری دا کە هەر کەشتییگ جەنگی یا هاز سەربازی لە ناوچەگە نزیکەوبوود، بوودە ئامانج ئەرا هێزەیل ئیرانی.

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