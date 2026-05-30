زەخمداری 5 سەرباز ئەمریکی لە وەخوارکەفتن پارچە شکیاگەیل مووشەک بالیستی ئیرانی لەبان بنکەی سەربازی لە کوەیت
شەفەق نیوز ـ کوەیت
ئاژانس "بڵومبێرگ"، ئمڕوو شەممە، راگەیان ئیران مووشەکیگ بالیستیکی لە جویر "فاتح-110" ئەرا کوەیت کلکرد، باوجی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی کوەیتی توەنستن لە ئاسمان بخەنەێ خوار و لەناوی بوەن، لە ماوەی 24 ساعەت گوزەیشتە.
بڵومبێرگ وە قسەی سەرچەوەیلیگ راگەیان، پارچەیل ئەو مووشەکە کەفتنە وە ناو بنکەی (عەلی سالم) ئاسمانی لە باکوور خوەرئاوای کوەیت، وەتایبەت ئەو رویداوە بویە مدوو زەخمداری پەنج ئەمریکی لەناویان سەرباز و بەڵێندەرەیل سەربازی هەس.
هەمیش ئەو پارچەیلە بوینە مدوو زەرد رەسانن گەپیگ لە دوو درۆن لە جویر "MQ-9 ڕیپەر"، کە یەکیان وە تەواوی لە ناو چگ و ئەوەکەش تویش زەرەت ساختاری گەپیگ بی.