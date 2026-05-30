‏زەخمداری 5 سەرباز ئەمریکی لە وەخوارکەفتن پارچە شکیاگەیل مووشەک بالیستی ئیرانی لەبان بنکەی سەربازی لە کوەیت

‏زەخمداری 5 سەرباز ئەمریکی لە وەخوارکەفتن پارچە شکیاگەیل مووشەک بالیستی ئیرانی لەبان بنکەی سەربازی لە کوەیت
2026-05-30T09:50:31+00:00

‏شەفەق نیوز ـ کوەیت

‏ئاژانس "بڵومبێرگ"، ئمڕوو شەممە، راگەیان  ئیران مووشەکیگ بالیستیکی لە جویر "فاتح-110" ئەرا کوەیت کلکرد، باوجی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی کوەیتی توەنستن لە ئاسمان بخەنەێ خوار و لەناوی بوەن،  لە ماوەی 24 ساعەت گوزەیشتە.

‏بڵومبێرگ وە قسەی سەرچەوەیلیگ راگەیان،  پارچەیل ئەو مووشەکە کەفتنە وە ناو بنکەی (عەلی سالم) ئاسمانی لە باکوور خوەرئاوای کوەیت، وەتایبەت ئەو رویداوە بویە مدوو زەخمداری پەنج ئەمریکی لەناویان سەرباز و بەڵێندەرەیل سەربازی هەس.

‏ هەمیش ئەو پارچەیلە بوینە مدوو  زەرد رەسانن گەپیگ  لە دوو درۆن لە جویر "MQ-9 ڕیپەر"، کە یەکیان وە تەواوی لە ناو چگ و ئەوەکەش  تویش زەرەت ساختاری گەپیگ بی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon