زەخمداری چوار کەس مناڵ و ژنیگ هاناویان وە پەلاماریگ لەبان ری سوەیدا - دیمەشق

شەفەق نيوز– درعا

ماشینیگ مەدەنی و پاسیگ لەڕیەو بوینە لە سوەیدا وەرەو دیمەشق، کەفتنە وەر تەقەکردن لەلایەن کەسەیلیگ نەناسیای نزیک ناوچەی کحیل باشوور خوەرھەڵات درعا، ئمڕوو یەکشەممە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە پەلامارەگە بویە مدوو زەخمداری چوار کەس لەناویان مناڵیگ و ژنیگ بویە، و زەرەد وە دوو ماشینەگە رەسیە، و تا ئیسە زانیاری لە ناسنامە و نیاز تەقەکەرەیل نەڕەسیە.

رووژ جمعەی گوزەشت، ژنیگ لەوەر زەخمەیلی گیانی لەدەسدا، لە ئەنجام پەلاماریگ وە گولە لەبان دوو ماشین مەدەنی لە ناوچەی کحیل لە دەیشتایی درعا مەوقەی رەدبوینیان لە سوەیدا وەرەو دیمەشق.

سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە پەلامارەگە بویە مدوو زەرەدەیلیگ وە دوو ماشینەگە وەبی زەخمدارییگ ترەک.