زەخمداری هەفت کەس لە ئەنجام تەقینەوەی سەربازگەیگ لە کۆریای باشوور

شەفەق نيوز- سیئۆل

هەفت کەس زەخمدار بوین، لە ئەنجام تەقینەوەیگ لە ناو سەربازگەیگ لە شار باجو لەبان سنوور باکوور کۆریای باشوور، وەگورەی راگەیانن وەرپرسەیل ناوخوەیی، ئمڕوو چوارشەممە.

ئاژانس خەوەری "يونهاب" کۆریای باشووری وت: تەقینەوەگە لە نزیک ساعەت 3:30 ئیوارە (وەوەخت وڵاتەگە) بویە لەناو سەربازگەیگ لە شارەگە، لە باکوور خوەرئاوای سیئۆل پایتەخت.

وتیش: دەسەڵاتەیل سەربازی لە کۆریای باشوور لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن، دویای رەسین ئاگاداری لە تەقیان چشتیگ کە ئەرا مەشقکردن وەکار تیەێد.

لە ئاب گوزەشتە، لی جیه میونگ سەرۆک کۆریای باشوور وت: ئاسان نییە دارای واشینتۆن جیوەجی بکریەێد لەبان پیشکەشکردن نەرمییگ زیاتر وە هیزەیل ئەمریکا لە وڵاتەگەی، وەلێ دووپات کرد کە باسکردن لە رۆڵ ئی هیزەیلە لە بانان کاریگ گرنگە.

لی لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل لەناو فرۆکەی سەرۆکایەتی کە لە تۆکیۆ وەرەو واشینتۆن چیاد وەرجە لوتکەی چەوەڕیکریایی وەرد دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: پلان دیرێد لە چەن باوەتیگ باس بکەێد، لەنوای گشتیان ئاسایش و بەشەوکردن خەرج وەرگریکردن و دانوسەنینەیل بازرگانی.

کۆریای باشوور میوانداری نزیکەی 28,500 سەرباز ئەمریکی کەێد و واشینتۆن خوازێد ئەرکیان لە چوارچیوەی ستراتیژیی لە نواگیریکردن وڵات چین فراوانەو بکەێد، وەلێ جیه میونگ سەرۆک کۆریای باشوور دووپات کرد کە سیئۆل نیەتوەنێد وە ئاسانی لەبان ئی گامە رازی بوود، و داوای گفتوگۆکردن ستراتیژی کرد ئەرکەیل ئەو هیزیلە لە ماوەی درویژ دیاری بکەێد.