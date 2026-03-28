زەخمداری ٥ کەس و هیزگردن دوو ئاگر لە ئەبو زەبی وە مدوو وەخوارکەفتن پارچەی مووشەک
شەفەق نیوز - ئەبوو زەبی
نویسینگەی راگەیاندن حکوومەت ئەبوو زەبی، ئمڕوو شەممە، راگەیان 5 کەس زەخمدار بوین و دوو ئاگر لە ئەبوو زەبی هیزگردیە، لە ئەنجام وەخوارکەفتن پاشماوەى وەدەس هاتی لە شکیان مووشەکیگ بالیستیک.
دەسەڵاتەیل ئەبوو زەبی دیاریکردن "خەریک کۆنترۆڵکردن ئاگرەیلە بوینە لە دەورگەرد ناوچەی خەلیفە ئیقتسادی ئەبوو زەبی (کیزاد)، کە سەر وە ناوچەیل شارە ئابوورییەیل و ناوچەیل ئازاد سەر وە گرووپ بەندەرەیل ئەبوو زەبییە".
ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە 28 شوبات/ فێبرایەر گوزەشتە، دەس کردن وە وەشانن گورز ئەرا بان ئامانجەیلیگ لەناو خاک ئیران، لەوانەیش تەهران پایتەخت، کە زەرەدەیل گەورە و قوربانی مەدەنی لێ کەفتەو، و بویە مدوو کوشتن رێبەر ئیران عەلی خامنەیی و شمارەیگ لە فەرماندەیل سوپای پاسداران و سوپای ئاسایی.
ئیران وە جیوەجیکردن گورزەیل جواودەر ئەرا بان خاک ئیسرائیل، و هەمیش ئەرا بان دامەزراوە سەربازییەیل ئەمریکا لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس جواودەێد.