‏زەخمداری ٥ کەس و هیزگردن دوو ئاگر لە ئەبو زەبی وە مدوو وەخوارکەفتن پارچەی مووشەک

‏نویسینگەی راگەیاندن حکوومەت ئەبوو زەبی، ئمڕوو شەممە، راگەیان 5 کەس زەخمدار بوین و دوو ئاگر لە ئەبوو زەبی هیزگردیە، لە ئەنجام وەخوارکەفتن پاشماوەى وەدەس هاتی لە شکیان مووشەکیگ بالیستیک.

‏دەسەڵاتەیل ئەبوو زەبی دیاریکردن "خەریک کۆنترۆڵکردن ئاگرەیلە بوینە لە دەورگەرد ناوچەی خەلیفە ئیقتسادی ئەبوو زەبی (کیزاد)، کە سەر وە ناوچەیل شارە ئابوورییەیل و ناوچەیل ئازاد سەر وە گرووپ بەندەرەیل ئەبوو زەبییە".

‏ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە 28 شوبات/ فێبرایەر گوزەشتە، دەس کردن وە وەشانن گورز ئەرا بان ئامانجەیلیگ لەناو خاک ئیران، لەوانەیش تەهران پایتەخت، کە زەرەدەیل گەورە و قوربانی مەدەنی لێ کەفتەو، و بویە مدوو کوشتن رێبەر ئیران عەلی خامنەیی و شمارەیگ لە فەرماندەیل سوپای پاسداران و سوپای ئاسایی.

‏ئیران وە جیوەجیکردن گورزەیل جواودەر ئەرا بان خاک ئیسرائیل، و هەمیش ئەرا بان دامەزراوە سەربازییەیل ئەمریکا لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس جواودەێد.