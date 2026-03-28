‏زەخمداری ٩ ئیسرائیلی لە ناویان دوو ئەفسەر لە جەنگ وەگەرد حزبوڵا و دەنگ تەقینەوەیگ لە حەیفا

‏میدیایلیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو شەممە، راگەیانن نواگیری سێ درۆن کریاس کە لە لای لوبنانەو هاتنە، و چوارەمیگ کەفتەسە خوار و تەقینەوەیگ قورس دروسکردیە دویای تەقەلا و شوونەو کەفتنیگ کە 40 خوڵەک وەردەوام بوی.

‏کەناڵ 12 ئیسرائیلی زانیاری دا "وەرگری ئاسمانی توەنست سێ درۆن بخەێدە خوار، لەوەختیگ کە چوارەم لە ناوچەیگ واز لە نزیک یۆکنعام تەقیاس".

‏لە لایەیگ تەرەک، رووژنامەی "یەدیعۆت ئەحرۆنۆت" دیاریکرد ئەرا "ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیلیگ لە ناوچەی یۆکنعام لە نزیک حەیفا، دویای شکستهاوردن لە تێکشکانن درۆنیگ کە وەرجە نیم سەعات لە لوبنانەو هاتبویە ناو".

‏لە هەمان وەخت، ڕادیۆ ئیسرائیل بڵاوکرد، "دانشتگەیل ناوچەی جەلیل و کەنداوی حەیفا و عەکا 18 جار لە نیمەشەوی گوزەشتەو چگنەس ناو پەناگەیل، جویر ئەنجامیگ ئەرا دووپاتکردن دەنگ زەنگ ئاگادارکردن".

‏هەمیش سوپای ئیسرائیل راگەیان: "دوو ئەفسەر و هەفت سەرباز لە دوو ڕووداو جیاواز لەوەخت رویوەرویبوینەیل وەگەرد جەنگاوەرەیل حزبوڵا لە باشوور لوبنان زەخمدار بوینە"، بی ئەوەگ زانیاری زیاتر ئاشکرا بکەێد.

