زەخمداری ٩ ئیسرائیلی لە ناویان دوو ئەفسەر لە جەنگ وەگەرد حزبوڵا و دەنگ تەقینەوەیگ لە حەیفا
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
میدیایلیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو شەممە، راگەیانن نواگیری سێ درۆن کریاس کە لە لای لوبنانەو هاتنە، و چوارەمیگ کەفتەسە خوار و تەقینەوەیگ قورس دروسکردیە دویای تەقەلا و شوونەو کەفتنیگ کە 40 خوڵەک وەردەوام بوی.
کەناڵ 12 ئیسرائیلی زانیاری دا "وەرگری ئاسمانی توەنست سێ درۆن بخەێدە خوار، لەوەختیگ کە چوارەم لە ناوچەیگ واز لە نزیک یۆکنعام تەقیاس".
لە لایەیگ تەرەک، رووژنامەی "یەدیعۆت ئەحرۆنۆت" دیاریکرد ئەرا "ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیلیگ لە ناوچەی یۆکنعام لە نزیک حەیفا، دویای شکستهاوردن لە تێکشکانن درۆنیگ کە وەرجە نیم سەعات لە لوبنانەو هاتبویە ناو".
لە هەمان وەخت، ڕادیۆ ئیسرائیل بڵاوکرد، "دانشتگەیل ناوچەی جەلیل و کەنداوی حەیفا و عەکا 18 جار لە نیمەشەوی گوزەشتەو چگنەس ناو پەناگەیل، جویر ئەنجامیگ ئەرا دووپاتکردن دەنگ زەنگ ئاگادارکردن".
هەمیش سوپای ئیسرائیل راگەیان: "دوو ئەفسەر و هەفت سەرباز لە دوو ڕووداو جیاواز لەوەخت رویوەرویبوینەیل وەگەرد جەنگاوەرەیل حزبوڵا لە باشوور لوبنان زەخمدار بوینە"، بی ئەوەگ زانیاری زیاتر ئاشکرا بکەێد.