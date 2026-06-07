‏زەخمداری زیاتر لە 13 کەس وە وەردەوەردەیگ چەکداری لە ئۆهایۆ

‏زەخمداری زیاتر لە 13 کەس وە وەردەوەردەیگ چەکداری لە ئۆهایۆ
2026-06-07T07:33:21+00:00

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏پۆلیس ئەمریکا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان، وەلای کەم  12 کەس لە شار تولیدۆ لە ویلایەت ئۆهایۆ، لە ئەنجام رویوەڕویبوین و تەقەکردن لە ناوەین چەکدارەیل زەخمدار بوین.

‏پۆلیس لە کۆنفڕانس رووژنامەوانی ئاشکراکرد دوو کەس لە زەخمدارەیل لە حاڵەت سەختیگن، و دیاریکرد  تەمەن زەخمدارەیل لە ناوەین 14 تا 61 ساڵە.

‏ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن و وشکنین ئەرا پەیاکردن گومانلێکریاگەیل ئەو پەروەندە بەردەوامە، کە جۆزێف هێفەرنان، جێگر سەرۆک پۆلیس، وە "لێکۆڵینەوەیگ فرە چالاک" وەسف کرد.

‏وت: "بەڵگەیل دیریمن و خەریک دویای بڕیگ سەرەداو کەفیمن".

‏لێف‌تێنانت دان جێرکن لە پۆلیس وت:  لێکۆڵەرەیل خەریک قسەکردن وەرده چەن کەسیگ و نوڕینە ڤیدیۆی کامێراگانن.

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