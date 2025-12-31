زەخمداری زیاتر لە 100 کراکار لە مدوو لەیەکەوداین دوو قەتار لە باکوور هیندستان
2025-12-31T07:44:47+00:00
شەفەق نیوز ـ نیودەلهی
ئمڕوو چوارشەممە، دوو قەتار کە لەبان دوو کڕ ئاسنین لە جیر (مۆنۆڕێڵ) چگنە لە وێستگەی بەرهەمهاوردن وزەی کارۆئاوی تەواو نەکریاگ لە یەکەودەنلە ویلایەت ئەوتاراخند باکوور هیندیستان کە بویە مدوو زەخمداری 109 کراکار.
وەرپرسیگ ناوخوەیی وەپای ئاژانس "رۆیتەرز" ئاشکرایکرد "فرەیگ لە کراکارەیل زەخمداریان سووکە، چوار کەسیان تویش شکیان هاتنە"..
رویداو لەیەکەوداینەگە لەناو تونێڵیگ بویە لە شارۆچکەی بیبالکۆتی، کە شوین پرۆژەی وێستگەی کارۆئاوی سەر وە کۆمپانیای تیهری دیفیلوبمنت کۆربۆریش، کە بەشیگی سەر وە کۆمانیای (ئێن.تی.بی.سی).