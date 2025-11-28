زەخمداربوین 6 سەرباز ئیسرائیلی لە ئۆپراسیۆنیگ لە باشوور سوریا

شەفق نيوز- دیمەشق

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرای ئۆپراسیۆنیگ وەلایەن سوپای ئیسرائیل کردن لە ناوچەی بێت جن لە باشوور سوریا.

دەزگای پەخش ئیسرائیل وت: ئۆپراسیۆنەگە لە نزیک ساعەت سێەی شەفەق بویە، کە لیوای 55 و فیرقەی 210 دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ ئەرا دەسگیرکردن کەسەیلیگ داواکریای لە ناوچەی بێت جن لە کەژ کویەی شێخ لە سوریا، وەپەی زانیاریەیل هەواڵگری.

وتنیش: ئەو هیزەیلە رەسینە تا دوو برا دەسگیر بکەن کە ئەندمن لە ریخریاگ کۆمەڵەی ئیسلامی، وەرجەیە بومب دانانە و بەشداری کردنە لە وەشانن مووشەک بەرز، و لەناو خەو بوین وەختیگ هیزەیل ئیسرائیل دەسگیریان کردن.

دویای ئەوە، وەگورەی راپۆرتەیل، وەختیگ سوپا لە ناو ماڵەگە دەرچگ، لە دویر 200 مەترەو تەقە لە یەکیگ لە ماشینەیل سەربازی کریا کە ریەگە لە نزیک ماڵەگە بەساوێد، کە بویە مدوو زەخمداری 6 سەرباز.

وەرانەور ئەوە، هیزەیل تەقە لەلییان کردن، و شمارەیگ لە چەکدارەیل کوشیان، و داواکریاگەیل گریان، و ئەرا لێکۆڵینەوە وەرەو ئیسرائیل بریان، و زەخمدارەیل وە هیلیکۆپتەر ئەرا خەسەخانەی رامبام وشيبا بریان.

وەرجەیە، میدیایەیل راگەیانن سوری خەوەردان لە کوشیان 9 کەس و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک لە ئەنجام گورزەیل ئیسرائیل وەبان بێت جن و ریەگە وەرەو باخەیل بێت جن.