زەخمداربوین 5 کەس وە تەقەکردن نزیک زانکۆی هاورد لە واشینتۆن
شەفەق نيوز- واشینتۆن
راپۆرتەیل خەوەری، ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە پەنج کەس لە ئەنجام تەقەکردن نزیک زانکۆی هاورد لە واشینتۆن پایتەخت ئەمریکا زەخمدار بوین.
تووڕ "سی بی ئەس" تەلەڤزیۆنی لە زوان پولیس وت: چەن کەسیگ وە تەقەکردن ئاهەنگ گلەوخواردن ئەرا زانکۆ لە نزیک زانکۆی هاورد زەخمدار بوین.
وتیش: چوار کەس گەورەساڵ و یەک ناخاڵە پەیا کریان و گشتیان ئەرا خەسەخانە بریان.
دویای ئەوە پولیس دوو کەس دەسگیر کرد حزهات دیرن پەیوەندی وە رویداوەگە دیرن.
جی باسە کە راپۆرتەیل راگەیانن باس کردن کە زەخمدارەیل لەناو ئاهەنگ گلەوخواردن ئەرا زانکۆ بوینە، کە ئی ئاهەنگە کار دەرچگەیلە دویای ماوەیگ لە دەرچگنیان گلەو خوەن و لەناو زانکۆ یەکانگیرەو بوون.