زەخمداربوین 22 کەس وە تەقینەوەیگ لەناو کارخانەی کیمیایی لە ئەرجەنتین

شەفق نيوز- بۆينیس ئايریس

22 کەس لەلای کەمەو وتیش زەخمداری هاتن، لە ئەنجام تەقینەوەی گەورەیگ، ئمڕوو شەممە، لەناو کارخانەی کیمیایی کشتوکاڵی لە دەورگرد پایتەخت ئەرجەنتین بۆینیس ئایریس.

هاز تەقینەوەگە وەگورەی رووسیا ئەلیەوم، بویە مدوو شکیان پەنجەرەی ماڵەیل لە گەڕەکەیل دەورگرد ناوچەی پیشەسازی، و راپۆرتەیل خەوەردان کە خەسەخانەی شار ئيزيزا، نزیک شوین رویداوەگە شمارەیگ لە زەخمدارەیل لە ئەنجام شیشەی شکیاگ و سزیان وەرگرێد.

تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە ئەرا کپەوکردن ئەو ئاگر گەپە کە شوینەیل فراوانیگ سزان، کە وینەیل ئاسمانی نشان ستوینەیل دویکەڵ خەسیگ دەن لەو شوینەو بەرزەو بوود، و دەسەڵاتەیل ئاگاداری ئەرا دانیشتگەیل دەرکردن داوای بەسانن پەنجەرەیل ماڵەیل کەن، لەوەر ئەگەر دەردان ژەهراوی.

جی باسە کە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی وەزیر بيستارينی نزیک شوین تەقینەوەگە هیمان وەشیوەیگ سروشتی کار کەێد، و تا ئیسە مدووەیل تەقینەوەگە ئاشکرا نەویە، کە لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە وەردەوامە.