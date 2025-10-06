زەخمداربوین 20 کەس لەناو تەقەکردن هەڕەمەکی لە سیدنی

شەفەق نيوز- سيدنی

پیاییگ لەناو جادەیگ پڕ لە مەردم لە سیدنی تەقە کرد، وەرجە دەسگیرکردنی، وەگورەی راگەیانن پولیس ئوسترالیا کە وتیش: 20 کەس لەو رویداوە زەخمدار بوینە.

پولیس وتیش: ئەو کابرا عەقڵ لە ماشین ریوارەیل وەلی جیاوازی کردیاد، وەگەرد ماشینەیل پولیسیش.

ستیڤن باری لە پولیس نیو ساوا وێڵز وت: لە 50 تا 100 گولە وەشیاس، وەگورەی فرانس پرێس.

دویای دوو ساعەت، پولیس پیاییگ لەناو تەمەن شەس ساڵە کە گومان کریەێد تەقەکەرەگە بویە، و مەوقەی دەسگیرکردنی زەخمدار بویە، و ئەرا خەسەخانە بریا.

پولیس وتیش: یەکیگ لە زەخمدارەیل تەندروسیی سەختە، و 19 کەس ترەک وە پەراشەیی شویشە زەخمدار بوینە.

جی باسە کە تەقەکردنیگ وەیجویرە لە ئوسترالیا چشتیگ دەگمەنە.

لە رویداویگ وەیجویرە لە ساڵ 1996 لە تسمانيا کە بویە مدوو کوشیان 35 کەس، چەک لە ئوسترالیا قەیەغە کریاس.