زەخمداربوین 10 کەس وە رویداو چەقووکیشان لەناو قەتاریگ لە خوەرھەڵات ئینگلتەرا

شەفەق نيوز- لەندەن

پولیس بریتانیا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین 10 کەس وە پەلاماری وە چەقوو بەنان قەتاریگ لە خوەرھەڵات وڵات، و دەسگیرکردن دوو کەس.

پولیس وت: 10 کەس ئەرا خەسەخانە بریانر 9 کەسیان تویش زەخمەیل سەختیگ هاتوین، و یەکیگ زەخمەیلی سووکە، و هیچ مردنیگ توومار نەکریاس.

پولیس كامبريدگشير وتیش: لە ساعەت 19:39 وە وەخت گرینتش پەیوەندی وەپی رەسیە اەبان پەلامار چەقووکیشان لەناو قەتارەگە.

وتیش: ئەفسەرەیل چەکدار رەسینە ئەو شوینە و قەتارەگە لە هانتينگدون وسانن، و موو پیاوەگە دەسگیر کریان و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.

سەروک وەزیرەیل بریتانیا، كير ستارمر، لەبان پلاتفۆرم ئێکس وت: رویداوەگە دڵتەزت بویە.

وتیش: دوعای ئیمە ئەرا گشت زەردمەنەیل و سوپاس لە خزمەتگوزارییەیل فریاکەفتن کەم ئەرا وەڵامدانی.

لە کۆتایی وتیش: گشت کەسەیل ناوچەگە بایەسە بکەفنە شوین رینمایەیل پولیس.