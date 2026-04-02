‏زەخمداربوین چەن کەسیگ لە ئەنجام پەلامارداین پیەڵیگ سەرەکی لە شار کەرەج لە ئیران

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏ ئاژانس خەوەری "فارس"، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان کە پیەڵیگ لە بان ری خێرا کە تەهران پایتەخت بەسێدەو وە شار کەرەج لە خوەرئاوای وڵاتەگە، کەفتە وەر پەلامار ئاسمانی، و یەیش بویە هووکار زەخمداربوین شمارەیگ لە مەردم.

‏ئاژانسەگە وتیش: "مەزەنەیل سەرەتایی نیشان دەت چەن کەسیگ زەخمدار بویە، وەگەرد ئەوەیش چەن شوینیگ ترەک لە ناو کەرەج کریانە ئامانج".

‏دیاریکرد " ئەو پیەڵە کە کریاگە ئامانج، بەرزترین پیەڵە لە خوەرئاوای ناوڕاس و لە سەرەتای ئی ساڵە وە فەرمی واز کریا".