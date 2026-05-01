زەخمداربوین مەدەنییگ وە تەقیان بومبیگ دانریاگ لە ناوچەی سەیدە زەینەب لە سوریا

2026-05-01T13:28:03+00:00

شەفەق نیوز - دیمەشق

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سوریا، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە بومبیگ لە نزیک هۆتێلیگ لە شار "سەیدە زەینەب" لە دەیشتایی دیمەشق تەقییەو و بویە هووکار زەخمداربوین مەدەنییگ.

 پەیامنێرمان وتیش: بومبیگ کە لەژیر ماشینیگ لە نزیک هۆتێل "سەفیر زەهرا" لە جادەی "فاتمییە" دانریاوێد تەقییەو و بویە مدوو زەخمداربوین مەدەنییگ، ئەرا خەسەخانە بریا.

 وتیش: هیزەیل ئاسایش ناوخۆیی پەلە کردن ئەرا چەسپانن بازنەیگ لە دەور شوین رویداوەگە.

میدیایەیل راگەیانن سوری خەوەردان کە تەقیانگە لەئەنجام وەشانن بومبیگ دەستی بویە لەلایەن کەسیگ ئەرا بان ماشینیگ مەدەنی.

