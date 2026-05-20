زەخمداربوین فەرماندەی لیوایگ ئیسرائیلی وە پەلامار فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان حزبولڵا
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە وە زەخمداربوین فەرماندەی لیوای قەڵغان 401 لە سوپای ئیسرائیلی و شمارەیگ لە سەربازەیل، لە ئەنجام ئامانجگردنیگ کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان جیوەجیی کرد کە حزبولڵا لە باشوور لوبنان وەشانیەسەی.
ماڵپەڕ “واڵا”ی ئیسرائیلی دیاری کرد کە فەرماندەی لیوای قەڵغان 401 و شمارەیگ لە سەربازەیل زەخمدار بوین لە ئەنجام پەلاماریگ وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە حزبولڵا وەرەو هیزیگ سەربازی لە باشوور لوبنان وەشانیەسەی.
لەو چوارچیوە، سوپای ئیسرائیلی فیکەی هوشداری لە ناوچەی مالکییە لە ناوچەی جەلیل باڵا کوتا، دۊای چەودیاریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە وت هن حزبولڵا بویە.
هەرلیوا، بەرەی ناوخۆی ئیسرائیلی خەوەردا لە وەکارخستن فیکەی هوشداری لە کریات شمۆنە و دەورگردی، دۊای دزەکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە لوبنانەو.