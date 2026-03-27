زەخمداربوین ٥ کەس وە مدوو کەفتن هیلیکۆپتەریگ لە ئەمریکا
2026-03-27T07:31:01+00:00
شەفەق نیوز - واشینتۆن
وەرپرسەیل لە ویلایەت "هاوای" ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کردن کە هیلیکۆپتەریگ لە کەناراو دویردەس لە دوورگەی "کاواێ" کەفتیەسە خوارەو، کە بویە مدوو زەخمداربوین 5 کەس.
بەش ئاگرکوشانن "کاواێ" وت: هیلیکۆپتەرەگە فڕۆکەوانیگ و 4 سەرنشین هەڵگردۊد، ک لە کەناراو "کالالاو" لە بەش باکوور ئەو دوورگە کەفتیەسە خوار.
گەشتکردن وە هیلیکۆپتەر ئامرازیگ باوە ئەرا دیین تەماشاکردن و کەناراو و تاڤگەیل ئەو ناوچە، کە هەمیشە مەگەر وە پا یا وە بەلەلم توانن بچنە ناوی.