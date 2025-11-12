‏زیاتر لە 8 هەزار کەس وەرجە رەسین زریان تایوان چووڵەوکەن

‏شەفەق نیوز ـ تایبیە

‏دەسەتدارەیل لە تایوان، ئمڕوو چوارشەممە، زیاتر لە 8300کەس چووڵەوکردن وەرجە ئەوەگ زریان فۆنج وۆنج بڕەسێد، کە بوودە مدوو واران وارین رفتیگ لە کناراوەیل خوەرهەڵات کویەیلە و نقومبوین بڕیگ ناوچە لە ئاو رەسین تا ئاست مل.

‏کۆمپانیا و مەکتەوەیل فرەی ناوچەیل باشوور دەرەیلیان بەسان و 51 کەس زەخمداربوی، و لە تلفزیۆنیەیل وینەیل لافاوەیل ناوچەیل کەرت ییلان خوەرهەڵات نیشاندەێد وەرد بەرزەوبوین رێژەی ئاو تا ئاست مل لە هەمان وەخت سەربازەیل تەقەلای رزگارکردن ئەو کەسەیلە دەن گیرکردنە.

‏فەرمانگەی کپەوکردن "نزیکەی 8300 کەس لە ماڵەیلیان ئەرا ناوچەیل بیوەیترەک کلکردیە، فرەیگیان لە ییلانو هوالینن".

‏

‏