زیاتر لە 8 هەزار کەس وەرجە رەسین زریان تایوان چووڵەوکەن
شەفەق نیوز ـ تایبیە
دەسەتدارەیل لە تایوان، ئمڕوو چوارشەممە، زیاتر لە 8300کەس چووڵەوکردن وەرجە ئەوەگ زریان فۆنج وۆنج بڕەسێد، کە بوودە مدوو واران وارین رفتیگ لە کناراوەیل خوەرهەڵات کویەیلە و نقومبوین بڕیگ ناوچە لە ئاو رەسین تا ئاست مل.
کۆمپانیا و مەکتەوەیل فرەی ناوچەیل باشوور دەرەیلیان بەسان و 51 کەس زەخمداربوی، و لە تلفزیۆنیەیل وینەیل لافاوەیل ناوچەیل کەرت ییلان خوەرهەڵات نیشاندەێد وەرد بەرزەوبوین رێژەی ئاو تا ئاست مل لە هەمان وەخت سەربازەیل تەقەلای رزگارکردن ئەو کەسەیلە دەن گیرکردنە.
فەرمانگەی کپەوکردن "نزیکەی 8300 کەس لە ماڵەیلیان ئەرا ناوچەیل بیوەیترەک کلکردیە، فرەیگیان لە ییلانو هوالینن".