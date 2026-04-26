زیاتر لە 600 کەشتی لە گەروو هورمز گیرکردنە لەناو قەیەغەی تون لەبان رەدبوین
شفق نیوز- لەندەن
داتا دەریاییەیل ک ، رووژ یەکشەممە، وە لایەن رووژنامەی "تایمز" بڵاو کریانە، ئاشکرای وەردەوامی پەککەفتن جویلەی هامشوو دەریایی لە تەنگەی هورمز کەن، وەگەرد مەنین زیاتر لە 600 کەشتی بازرگانی گەورا کە لە ناوچەگە گیر خواردنە، لە ناو قەیەغەی تون رەدبوین کە ئیران وەبان ئەو کەشتییەیلە چەسپانیە مووڵەت گوزەر کردن دیرن.
رووژنامەگە لە زوان داتا دەریاییەیلە بڵاو کرد: "زیاتر لە 600 کەشتی بازرگانی گەورا هێمان لە تەنگەی هورمز گیر خواردنە، لە سای وەردەوامی ئەو ئاڵووزییەیلە کە پەیوەنی وە قەیران هەرێمی ئی سەردەمەو دیرن".
وتیش: "دەسەڵاتەیل ئیرانی ئەو کەشتییەیلە کە مووڵەت رەدبوین وەرگرن، ئەرا ئاوەیل هەرێم ئیران لە دەورگرد دوورگەی لارک کلکەن، جویر بەشیگ لە ریکارەیل دەریایی تایبەت ئەرا رێکخسن جویلەی هامشوو لە ناو تەنگەگە".
شارەزایل و بازرگانەیل زەنگ رخداری کوتن دەربارەی ئاڵووزیی ناچاری کە لە ئاسوو دەرکەفێد ئەرا بازاڕ وزەی جیهانی، وە مدوو وەردەوامی وسیان تەنگەی هورمز ئەرا نۆهەم هەفتە وە بان یەک.
شیکەرەوەیل لێوا دوینن، وەکار هاوردن جیهانی ناچار بوود کەمەو بوود تا وەگەرد کەمەو بوین دابینکردن وزە وە رێژەی 10% بپووڕێد، لە ناو مەزەنەیل ئەرا لەدەس دان یەک ملیار بەرمیل لە دابین کردن، یەیش زیاترە لە دوو ئەوەنە ئەو بڕەیلە کە حکومەتەیل لە یەدەگ ستراتیژییەیل خوەیان وەکار هاوردنە، وەپای "بلومبێرگ" لە رووژ یەکشەممە 26 نیسان/ئەپریل 2026.