زیاتر لە 200 کوشیان لە جەنگ سنووری پاکستان و تاڵیبان

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد/ كابوڵ

سوپای پاکستان، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان 23 لە سەربازەیلی راگەیان لە نواگیریکردن پەلامار دویەشەو بزووتنەوەی تاڵیبان، کە 200 لە پلاماردەرەیلیش کوشیانە.

سوپای پاکستان لە بەیاننامەیگ وت: 23 سەرباز پاکستانی لە وەرگریکردن لە یەکێتی زەویەیل وڵاتمان لەی پەلامار شەرمکاریە کوشیان، دیاریکرد کە زیاتر لە 200 لە تاڵیبان و تیرۆرستەیلیان وە گورزەیل هویردیگ کوشیانە.

وەرانەور ئەوە، زەبیحولڵا موجاهد قسەکەر حکومەت تاڵیبان لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: 58 سەرباز پاکستانی کوشیاس و 30 ترەک زەخمدار بوینە، وتیش: 9 لە هیزەیل تاڵیبان کوشیانە.

موجاهد دیاری کرد کە هیزەیل ئەفغانی کۆنتڕوڵ 25 سەربازگەی پاکستانی کردگە، لە وەڵامدان دەسدرویژیەیل دووارەوبوی ئەرا زەویەیل و ئاسمان ئەفغانستان.

راگەیانن تاڵیبان دویای راگەیانن کۆتایی ئۆپراسیۆن سەربازی دژوە پاکستان هات، کە دویەکە شەممە لەبان سنوور دوو وڵات دەسوەپی کرد، و وەڵامدان گورزەیل ئاسمانی وەبان کابوڵ.

وەرجەیە، عینایەتولڵا خەوارزمی قسەکەر وەزارەت وەرگری وت: هیزە چەکدارەیل لە ئیمارەت ئیسلامی وە سەرکەفتن ئۆپراسیۆنەیل وەبان هیزەیل ئەمنی پاکستان وە درویژایی کڕ دیروەند جیوەجی کردن، لە وەڵامدان دەسدرویژیەیل دووارەوبوی و گورزەیل ئاسمانی وەبان زەویەیل ئەفغانستان لەلایەن سوپای پاکستان.

وتیش: ئی ئۆپراسیۆنە لە نیمەی شەو تەواو بوی، وەلێ ئەگەر جاریگ ترەک دەسدرویژی لەبان زەویەیل ئەفغانستان کرد، هیزەیل ئیمە ئامادەن ئەرا جویلەکردن.