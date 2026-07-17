زیاتر لە 14 هەزار مردن لە ئەوروپا و شانشین یەکگرتگ وە مدوو گەرمای "نائاسایی"

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

داتایەیل فەرمی ئەوروپی و لە شانشین یەکگرتگ، ئمڕوو جمعە، ئاشکرای توومارکردن زیاتر لە 14 هەزار کەس کە زیاترە لە ریژەی ئاسایی کردن، وە مدوو شەپوول گەرمای نائاسایی کە دا لە کیشوەرەگە لە مانگ حوزەیران/یۆنیۆی گوزەشتە.

وئاژانس خەوەری فەرەنسی باس ئەوە کرد کە شەپوول گەرمیەگە بۊە مدوو گیانلەدەسدان 12 هەزار کەس لەلای کەمەو لە دە وڵات ئەوروپی، و ئی شمارەیلە سەرەتایین و ئەگەر بەرزەوبۊنیان هەس لە ماوەی ئایندە، وەگەرد وەردەوامی نووەوکردن ئامارە فەرمییەیل.

لە فەرەنسا ئامادەباشی فرە تونیگ مینێدەو وە مدوو شەپوول گەرما تونەگە و 32 کەس گیریان وە گومان وەشانن ئاگر لە دارستانەیل.

دەسەیل نیشتمانی لە هەفت دەوڵەت ئەوروپی نزیکەی 10 هەزار مردن زیایە توومار کردن وە وەراورد وە ریژەی ئاسایی، ناوەین 22 و 28 حوزەیران/یۆنیۆی گوزەشتە، لە وەختیگ شەپوول گەرمیەگە رەسیە لووتکە لە شمارەیگ لە دەوڵەتەیل ئەوروپی، کە ئەڵمانیا و فەرەنسا و بەلجیکا و ئیسپانیا و هۆڵەندا و سویسرا و لۆکسمبۆرگ گردەو.

دیاری کەێد ئەرا ئی ئامارە نزیکەی 2200 مردن پەیوەندیدار وە شەپوول گەرما لە ئینگلتەرا و وێڵز، وەپای مەزەنەیل کە نویسینگەی کەشوهەوای بەریتانی بڵاوی کردگە ئەرا ماوەی ناوەین 18 تا 28 حوزەیران/یۆنیۆ، کە ماوەیگ فراوانترە لەوەگ لە ەو ئامارەیل پشت وەپی بەسیاگە.

ئی ئامارە ناتەواوە چوینکە داتایەیل سەرەتایی دەرچگ لە سەکوو ئەوروپی ئەرا چەودیاریکردن گیانلەدەسدانەیل "EuroMOMO" نشان دەن بەرزەوبۊنیگ گەورە لە مردنەیل لە ماوەی هەفتەی دۊایین لە حوزەیران/یۆنیۆی گوزەشتە بۊە، وەگەرد توومارکردن نزیکەی 14 هەزار و 260 گیانلەدەسدان زیایە.

ئی نموونە ئامارییە پشت بەسێد وە داتایەیل فەرمی کە لە 24 دەوڵەت ئەوروپی رەسینە کە وەگەرد یەکتر نزیکەی 400 ملیۆن کەس گردنەو.