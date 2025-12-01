زیاتر لە هەزار کوشیان و بیسەروشوینی لە لافاوەیل ئیندۆنیزیا

شەفق نيوز- جاكرتا

شمارەی قوربانیەیل لافاوەیل و رمیان زەوی لە ئیندۆنیزیا رەسیە 502 کوشیاگ، و هیمان 508 ترەک بیسەروشوینە، وەگورەی نووترین ئامار دەسەی وەڕیەوبردن کارەساتەیل، ئمڕوو دووشەممە.

وەی ئامار دویاییە، شمارەی قوربانیەیل لافاوەیل ئیندۆنیزیا و تایلاند و مالیزیا و سریلانکا لە هەزار کوشیاگ رەد کرد.

دەسەڵاتەیل ئی وڵاتەیلە لە باشوور و باشوور خوەرھەڵات ئاسیا کار کەن ئەرا وازکردن ریوبانەیل و هەڵگردن رمیاگەیل وەمینەی بیسەروشوینەیل، دویای ئی کارەسات سروشتیە لە وارانەیل رفت و لافاوەیل و رمیان زەویەیل.

لە ئیندۆنیزیا، هیمان دوو شار لەلای کەمەو لە دوورگەی سۆمترە وەتەواوی بڕیانەسەو لەوەر لافاوەیل، ئەوانەیش تابانولی وسيبولگا، و دەسەڵاتەیل وتن: دوو کەشتی جەنگی کلکریانە تا دەسمیەتی ئەو مەردمە بیەن.

لە شار سونگاي نيالو وەدویری 100 کیلۆمەتر لە بادانگ في سۆمترە، ئاو لافاوەیل وەشیوەی گەورەیگ داوەزیا، و ماڵ و ماشین و بووسانەیل لە ژیر خەڕگ هیشتەجی.

لە تايلاند، دەسەڵاتەیل وەردەوامن لە مینەکردن بیسەروشوینەیل، و حکومەت ریکارەیل دەسمیەتیدان زەردمەنەیل جیوەجی کرد، وە قرەبوویگ کە رەسێد ئەرا دوو ملیۆن بات (53 هەزار یۆرۆ).

وەلێ هەمیشە دەسەڵاتەیل کەفتە وەر رەخنەی فرەیگ و بوختکردن وە کەموکوڵی لە رەفتارکردن وەرد کارەساتەگەو، کە دوو وەرپرس ناوخوەیی لە پۆستیان دەرکریان.

لە سريلانكا، ناوچەیلیگ وەتەواوی لە کۆلومبۆی پایتەخت، وەگەرد کەمەوبوین زریانەگە و رویکردنی وەرەو هندستان.

ئاڵشتبوین کەشوهەوا کاریگەری لەبان زریانەیل دیرێد، کە هیلێد تونترەو بوون، و وارانەیل رفتیگ و لافاوەیل ناکاوی و وای تونیگ بارن.