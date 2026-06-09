‏زیاتر لە ٥٠٠ تویشهاتن وە "ئیبۆلا" لە کۆنگۆ و شمارەی مردنەیل هابان سەد کەس

‏شەفەق نیوز - داکار

‏کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ راگەیان شمارەی مردنە دووپاتکریاگەیل وە مدوو ڤایرۆس ئیبۆلا ئەرا 101 حالەت بەرزەوبویە، و هەبوین چەکدارەیل تا ئیسە ریگرە کۆترۆلکردن بیماریەگە لەو کەرتەیلە کە فرەترین زەرەد دییە.

‏راگەیان، بڵاوبوین ئێ جویر ئیبۆلایە بوونديبوجيو لە 15ی ئایار بوی، باوجی دویایی وەرپرسەیل دیاریکردن بیماریەگە چەن هەفتەیگ وەبی ئەوەگ دەسنیشان بکرێد بویەسێ، یەیش هیشتیە دەسەڵاتدارەیل تەندروسی نەتوەنن کۆنترۆلی بکەن.

‏ئیرنگە بیماریەگە وە سێ کەرت بڵاوبویە کە ماوەی فرەیگە وە دەس مەرافەیل چەکداری ناڵن، کە بریتین لە ئیتوری، کیڤوی باکوور و کیڤوی باشوور.

‏لە نوترین راپۆرت کە دویەکە دووشەممە بڵاوکریا، روشنکرد، حکومەت کۆنغۆ 35 حالەت تویشهاتن نوو ووپاتکردیە لەماوەی بیس و چوار ساعەت گوزەشتە، لەناوی 10 مردن هەس و کوو تویشهاتن دووپاتکریاگەیل بەرزەوبویە ئەرا 550 پسای و کوو مردنەیل دووپاتکریاگ رەسیە 101 پسای.

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