زیاتر لە ٥٠٠ تویشهاتن وە "ئیبۆلا" لە کۆنگۆ و شمارەی مردنەیل هابان سەد کەس
شەفەق نیوز - داکار
کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ راگەیان شمارەی مردنە دووپاتکریاگەیل وە مدوو ڤایرۆس ئیبۆلا ئەرا 101 حالەت بەرزەوبویە، و هەبوین چەکدارەیل تا ئیسە ریگرە کۆترۆلکردن بیماریەگە لەو کەرتەیلە کە فرەترین زەرەد دییە.
راگەیان، بڵاوبوین ئێ جویر ئیبۆلایە بوونديبوجيو لە 15ی ئایار بوی، باوجی دویایی وەرپرسەیل دیاریکردن بیماریەگە چەن هەفتەیگ وەبی ئەوەگ دەسنیشان بکرێد بویەسێ، یەیش هیشتیە دەسەڵاتدارەیل تەندروسی نەتوەنن کۆنترۆلی بکەن.
ئیرنگە بیماریەگە وە سێ کەرت بڵاوبویە کە ماوەی فرەیگە وە دەس مەرافەیل چەکداری ناڵن، کە بریتین لە ئیتوری، کیڤوی باکوور و کیڤوی باشوور.
لە نوترین راپۆرت کە دویەکە دووشەممە بڵاوکریا، روشنکرد، حکومەت کۆنغۆ 35 حالەت تویشهاتن نوو ووپاتکردیە لەماوەی بیس و چوار ساعەت گوزەشتە، لەناوی 10 مردن هەس و کوو تویشهاتن دووپاتکریاگەیل بەرزەوبویە ئەرا 550 پسای و کوو مردنەیل دووپاتکریاگ رەسیە 101 پسای.