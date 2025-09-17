زيلينسكی: ئامادەم ئەرا ئاگربەسی وەرد رووسیا

شەفەق نيوز- كيێڤ

ڤلادیمێر زيلينسكی سەروک ئۆکرانیا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات لە ئامادەییی ئەرا وسانن جەنگ وەگەرد رووسیا کرد و چەوپیکەفتنی وەرۆ ڤلادیمێر پۆتین و دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا.

زيلينسكی لە دیداریگ وەرد کەناڵ "سكای نيوز" وت: من ئامادەم ئەرا چەوپیکەفتن وەرد دوو سەرۆک ترەمپ و پۆتین لە چوارچیوەی سریانی یا دووانی، من ئامادەم ئەرا چەوپیکەفتن وەبی هیچ مەرجیگ.

وتیش: نیاز نەیرێد وەرەود مۆسکۆی پایتەخت رووسیا ئەرا دانوسەنین بچوود، وەلێ وازە لەبان هەر پێشنیاریگ ئەڕا گردەوبوین لە هەر دەوڵەتیگ ترەک بیجگە رووسیا.

زيلينسكی دووپات کرد لە ئامادەیی ئۆکرانیا ئەرا ئاگربەسی، وتیش: ئومید داشتیمن سەروک ترەمپ رەزامەنی لەبان ئاگربەسی بەێد، ئیمە ئامادەیمن ئەرا ئاگربەسی.