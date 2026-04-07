‏پزشکیان: ١٤ ملیۆن ئیرانی ئامادەی قوربانیاندانە ئەرا وەرگری لە وڵاتەگە

‏شەفەق نیوز - تاران

‏مەسعوود بزشکیان سەرۆک کۆمار ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد ک زیاتر لە 14 ملیۆن ئیرانی "ئازا" ئامادەیی خوەیان ئەرا قوربانیکردن وە گیانیان لەپێناو وەرگری لە وڵاتەگەیان ڕاگەیاننە.

‏بزشکیان لە پۆستیگ ک ری پلاتفۆرم "ئێکس" بڵاوی کرد، وت: "منیش گیان خۆم فیدای ئیران کردمە، و هەر وەیجویرە مینم".

‏لە وەختیگ گوزەشتەی ئمڕوو، تۆم کۆتۆن سەرۆک لیژنەی هەواڵگری و ئەندام لیژنەی هێزە چەکدارەیل لە ئەنجوومەن پیران (سێناتۆر کۆماری)، راگەیان کە سەربازەیل ئەمریکی (تیپیگ پسپۆڕ) لە تەقانن مووشەک، وڵاتە یەکگرتگەیل وەجی هیشتنە و وەرەو خوەرهەڵات ناوڕاس وەڕی کەفتنە.

‏یەیش لە وەختیگ تێد کە نزیکەوبویمنە لە کوتایی ئەو مۆڵەتە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا ئیران دیاری کرد، ئەرا وازکردن گەرووی هورمز ستراتیژی، کە نزیکەی پەنجتمین بەرهەم وزەی جیهان وەپی رەدبوود، و ئەگەر واز نەکرێد پردەیل و وێستگەیل کارەبای وڵاتەگە وێران کەێد.

‏سەرۆک ئەمریکا داوا لە ئیران کەێد ک دەس لە بەرنامە ئەتۆمییەگەی هەڵگرێد و گەروو هورمز واز بکێد، و وت: "هاتێ گشت وڵاتەگە لە یەک شەو لەناوبچوود، و هاتێ ئەو شەوە ئمڕوو (سێشەممە) بوود".

‏