پزشکیان: ئیران هەوڵ نیەیەد ئەرا فراوانکردن مەودای جەنگ
شەفەق نیوز ـ تەهران
سەرۆک کۆمار ئیران مەسعود پزشکیان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەهران وەرگیری لە سنوورەیل خوەی کەێد باوجی هەوڵ نیەێد ئەرا فراوانکردن مەودای جەنگ وەرد ولایەتەیل یەکگرتگ ئەمریکا.
ئێ بەیاننامە هاووەختە وەرد ئەوەگ سەرۆک ئەمریکی دونالد ترامپ، رووژ دووشەممە، راگیان لەبان بویین دانوستانکار وەرد ئیران وە ئامانج وازکردن تەنگەی هورمز و دووارە ڕێکخستن دۆسیەی ئەتۆمی، و دانوستانکارەیل وە "دویادەرفەت" وەناو بردی، لە وەختیگ تەهران وەبی داشتن هویچ پلانیگ یا دانیشتنیگ وادەکریاگ ئەرا ئێ دانوستانلەیلە رەد کرد.