‏پزشکیان: ئیران هەوڵ نیەیەد ئەرا فراوانکردن مەودای جەنگ

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏سەرۆک کۆمار ئیران مەسعود پزشکیان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەهران وەرگیری لە سنوورەیل خوەی کەێد باوجی هەوڵ نیەێد ئەرا فراوانکردن مەودای جەنگ وەرد ولایەتەیل یەکگرتگ ئەمریکا.

‏ئێ بەیاننامە هاووەختە وەرد ئەوەگ سەرۆک ئەمریکی دونالد ترامپ، رووژ دووشەممە، راگیان لەبان بویین دانوستانکار وەرد ئیران وە ئامانج وازکردن تەنگەی هورمز و دووارە ڕێکخستن دۆسیەی ئەتۆمی، و دانوستانکارەیل وە "دویادەرفەت" وەناو بردی، لە وەختیگ تەهران وەبی داشتن هویچ پلانیگ یا دانیشتنیگ وادەکریاگ ئەرا ئێ دانوستانلەیلە رەد کرد.

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