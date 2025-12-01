زریان وەفرین روی وەرەو ئەمریکا کەێد و سەدان کاروان ئاسمانی وسنێد

شەفق نيوز– واشینتۆن

زریانیگ وەفرین دەێد لە ویلایەت کولوڕادۆ و ناوچەیلیگ لە باکوور خوەرئاوای ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، بویە مدوو دویاخستن زیاتر لە 8,500 کاروان ئاسمانی و وسیان سەدان کاروان، وەگورەی داتایەیل سایت فلایت ئۆیەر ئەرا وەشوینکەفتن کاروانەیل ئاسمانی.

رووژ شەممەی گوزەشتە، میدیایەیل راگەیانن خەوەردان لە دەرکردن ئاگاداری لەو زریانە، کە بویە مدوو وسیان زیاتر لە 1,400 کاروان ناوخوەیی و ناودڵەتی لە ئەمریکا.

وەگورەی داتایەیل، شمارەی ئەو کاروانەیلە کە دویا خریانە لەناو ئەمریکا و ئەوانەک روی وەرەو پی کەن رەسیە 8,558 کاروان، و شمارەی ئەو کاروانەیلە کە وسیانە رەسیە 1,072 کاروان.

سایتەگە وتیش: فرۆکەخانەی ئۆیەر ناودەوڵەتی لە شیکاگۆ، ویلایەت ئیلنۆی فرەترین زەردمەن بویە، کە تا ئیسە زیاتر لە 121 کاروانی وسیاس.