زریان "میژوویی" دەێد لە ئەمریکا.. هەزاران کاروان ئاسمانی هەڵوەشیا

شەفەق نيوز- واشینتۆن

زیاتر لە چوار هەزار گەشتی ئاسمانی لە ئەمریکا هەڵوەشیا، ئەوەیش لەوەردەم زریانیگ سەخت زمسانی کە تا ئیسە زیاتر لە ٢٣٠ هەزار کەس لە خوەرئاوا تا باشوور تەکساس بی کارەبا کردگە و هەڕەشەی گڵووڵەکردن ویلایەتەیل خوەرهەڵات کەێد وە وەفروارین فرەیگ.

کەشناسەیل وتن: وەفر و پەڵەی واراناوی و وەگەرد پلەی گەرمی نزم، ئمڕوو یەکشەممە و وەدرویژایی هەفتەگە دوو لەبان سێی بەش خوەرهەڵات وڵات گرێدەو.

سەرۆک دۆناڵد ترەمپ باس زریانەیل وە "میژوویی" کرد و رووژ شەممە هوشداریی فیدراڵی وە کارەساتی فریاگوزاری ئەرا کارۆلینای باشوور، ڤێرجینیا، تێنسی، جۆرجیا، کارۆلینای باکوور، میریلاند، ئارکانساس، کێنتاکیی، لویزیانا، میسیسیپی، ئیندیانا و ڤێرجینیای خوەرئاوا پەسەن کرد.

ترامپ لە پۆستیگ لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی تروس سۆشیال وت: ئیمە وەردەوام بویمن لە چەودیاریکردن و لە پەیوەندی مینیمن وەگەرد گشت ئەو ویلایەتەیلە کە لە کەفنە وەر ئی زریانە، بیوەی و گەرم بمینن.

وەگورەی ئامارەیل وەزارەت ئاسایش ناوخۆ، ١٧ ویلایەت لەوەر کەشوهەوا بار نائاسایی ڕاگەیانن.

ماڵپەڕیگ کە وەدویاچگن لە بڕیان کارەبا کەێد، راگەیان کە شمارەی بڕیان لە زیایبوینە، تا ساعەت 2:44 شەوەکی وە وەخت ئەمریکا (0744 GMT) ئمڕوو یەکشەممە، نزیکەی 230,000 کەس لە ئەمریکا بی کارەبا بوی، فرەیان لە لویزیانا، میسیسیپی، تەکساس و تێنسی.

ماڵپەڕ FlightAware کە ماڵپەڕیگ وەدویاچگن کاروانەیلە، راگەیان کە تا ساعەت ١٠:٢١ی دویای نیمەڕو رووژ شەممە، زیاتر لە 4000 گەشت ئەمریکی کە بڕیار بوی لەو رووژە بکەفنە ری هەڵوەشیانە.

هەرلیوا، زیاتر لە نۆ هەزار و 400 گەشتی ئاسمانی کە بڕیاربوی ئمڕوو یەکشەممە ئەنجام بیریەێد، هەڵوەشیاوە.