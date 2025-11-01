زریان میلیسیا 46 کەس لە کاریبی کوشێد

شەفەق نيوز- هاڤانا

زریان "ميليسا"، 46 کەس لە ناوچەی دەریای کاریبی کوشت، وەگورەی ئاماریگ کە لەلایەن کەناڵ ئێن لی سی تەلەڤزیۆنی ئەمرین بڵاو کریا.

وەگورەی داتایەیل، 26 کەس لە هاییتیا و 19 کەسیش لە جامایکا، و یەک کەس لە کۆمار دومینیکان کوشیانە.

مەوقەی رەدبوینی وەی دەوڵەتەیلەو، زریان میلیسیا وە زریان چین چوار یا پەنج توومار کریا لەبان پەیمانەی سافێر-سيمبسون.

تونی واگە لە ناوەڕاسەگەی رەسیە 82 متر لە چرکە.

وەگورەی نووترین داتایەیل لە ناوەند نیشتمانی زریانەیل ئەمریکی، زریان میلیسیا وەبان دوورگەیل ئەلبهاما رەد بویە و وەقویلی وەرەو زەریای ئەتڵەسی چوود، و ئیرنگە هازی کەمەو بویە.