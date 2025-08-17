"زریان ئیرین".. هووشداری لە لافاو و رمیان درێد لە دورگەی کاریبی

شەفەق نیوز ــ چەودێری

زریان ئیرین، ئمڕوو یەکشەممە، بویە مدوو واران وارین رفتیگ لە دورگەی کاریبی، لەناوەین هووشداریەیل لە رویدان لافاوەیل لەناوکاو و داڕمیان خاک.

وەپای دەزگایەیل راگەیانن جەهانی، ئیین یەکەم زریانە لە وەرز زریانەیل زەریای ئەتلەسی مەزەنەکرێد تون بوود، هازەگەی زیاترەوبوود، .وەرجە داووەزیان تونی واگەی بوودە گەردەلویلیگ "کارەساتبار" لە جویر پەنجەم.

مەزەنەکرێد زریانەگە چەن دوورگەیگ کاریبی بگردەو و واران رفتیگ و وای قایمیگ وەگەرد خوەی بارێد، باوجی نیەڕەسێدە هشکایی.

سەنتەر نیشتمانی زریانەیل راگەیاندیە، "مەزەنەکرێد، ئمشەو و دوشەممە ئیرین لە خوەرهەڵات دورگەیل تورکس و کاکیوس و باشوور خوەرهەڵات باهاماس رەدبوود".

دیاریکردیە، "زریانەگە ناوچە دابڕیاگەیل نقومکەێد تا 20 سانتیمەتر واران وارێد".