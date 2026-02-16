‏زریان "جیزانی" ٥٩ کەسی لە مەدەغەشقەر کوشت و ٨٠٤ کەس تریش زەخمدار کرد

شەفەق نیوز - ئەنتاناناریڤۆ

‏لە بەیاننامەیگ نووسینگەی نیشتمانی ئەرا وەڕێوەبردن رخداری و کارەساتەیل ئێ دەوڵەتە لە خوەرهەڵات ئەفریقا، 59 کەس وە مدوو زریان گیان لەدەسدان.

‏وتیش، زریانەگە بویە مدوو زەخمداری زیاتر لە 804 کەس و بیسەروشوین بوین 14 کەس وە مدوو لافاو و وا.

‏هەمیش زریانەگە بویە مدوو ئاوارەبوین 16 هەزار و 400 کەس و زەرد رەسان وە 423 هەزار و986 ترەک لەو ناوچەیلە کە گردیەسێ وەر.

‏ لە بەیاننامەگە دیاریکرد، زەرد وە هەزاران ماڵ رەسیە وەرد زەرد رەسین سەختیگ وە ژیرخان ئابووری و ناوچەیل کشاوەرزی.

‏خەوەردا، ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن و رزگارکردن تا ئیسە وەردەوامە، رێکخریاگەیل فریاگوزارییە ناوخوەیی و ناودەوڵەتییەیل کارکەن ئەرا پیشکەشکردن خواردن و ئاو پاک و خزمەتگوزاری پزیشکیەیل وە ناوچە زەرەدیەیل.

